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الاحتلال يخطر بهدم 6 مساكن وبئري مياه و4 غرف زراعية شرق يطا

الأربعاء 09 ديسمبر 2020 01:26 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بهدم منازل وآبار مياه وغرف من صفيح، في تجمع الجوايا شرق يطا، جنوب الخليل.

وأفاد منسق لجان الحماية والصمود جنوب الخليل فؤاد العمور ، بأن قوات الاحتلال أخطرت بهدم ستة مساكن، وبئرين لجمع المياه، وأربع غرف زراعية من الصفيح في تجمع الجوايا شرق يطا، القريبة من مستوطنة "ماعون"، تعود ملكيتها لعائلتي النواجعة والشواهين، بحجة عدم الترخيص، وبذريعة قربها من الشارع الالتفافي، ومستوطنات شرق يطا.

يذكر أن سلطات الاحتلال هدمت واخطرت بهدم عشرات المساكن وآبار المياه في مسافر يطا، في اطار سياستها للتضييق على المواطنين هناك وحملهم على الرحيل منها، لصالح الاستيطان.

#الاحتلال #يطا

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