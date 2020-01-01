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تحرير مخالفات وإغلاق محلات ومنشآت في قطاع غزة

الأربعاء 09 ديسمبر 2020 01:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
تحرير مخالفات وإغلاق محلات ومنشآت في قطاع غزة



غزة / سما /

حررت الشرطة في قطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية، مخالفات بحق المخالفين لإجراءت الوقاية من فيروس كورونا، إلى جانب إغلاق عدد من المحلات والمنشآت.

وحررت الشرطة 323 مخالفة لمركبات لعدم ارتداء الكمامة من قبل السائقين والركاب، كما حررت 170 مخالفة لمركبات خرقت قرار خلال حظر التجوال المسائي، وحجزت 4 مركبات أخرى تكررت مخالفتها.

وفيما يتعلق بالإغلاق، أغلقت الشرطة 86 محلاً ومنشأة، لمخالفة إجراءات الوقاية والسلامة.

وقامت الشرطة بتوقيف 52 من أصحاب المحال والمنشآت تكررت مخالفاتهم، إلى جانب توقيع 24 تعهدًا بحق آخرين بعدم تكرارها.

كما جرى توقيف 182 مواطنًا مخالفًا لحظر التجوال المسائي، وتوقيع تعهدات بحقهم.

وأنهت 68 تجمعًا مخالفًا لمواطنين، بينها أفراح وبيوت عزاء.

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