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شاهد.. مانشستر يونايتد يودع دوري الأبطال مبكراً بخسارته أمام لايبزج

الأربعاء 09 ديسمبر 2020 01:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. مانشستر يونايتد يودع دوري الأبطال مبكراً بخسارته أمام لايبزج



وكالات / سما /

حقق نادي لايبزج الألماني انتصار ثمين على حساب مانشستر يونايتد الإنجليزي، بنتيجة (3/2) في مباراة جمعتهما على ملعب ريد بول أرينا ضمن منافسات الجولة السادسة و الأخيرة من عمر دور المجموعات لبطولة دوري الأبطال.

وبهذه النتيجة ودع مانشستر يونايتد بطولة دوري أبطال أوروبا حاصلاً على المركز الثالث من دور المجموعات لينضم إلى بطولة الدوري الأوروبي اليوروبا ليج من الدور القادم.

وشهدت المباراة أحداث درامية مثيرة بداية من تقدم لايبزج على مانشستر يونايتد بهدفين في الشوط الأول ثم إضافة الهداف الثالث في الشوط الثاني قبل أن يسجل اليونايتد هدفين في العشرة دقائق الأخيرة.

 

وبالفعل نجح فريق لايبزج من صعق من ضيفه مانشستر يونايتد بهدف أول صادم في الدقيقة الثانية عن طريق الظهير والجناح الأيسر أنجلينو المعار من صفوف مانشستر سيتي.

وبعدها بحوالي عشرة دقائق وبهجمة سريعة ومنظمة أخرى نجح لايبزج من تعزيز النتيجة بهدف ثاني رائع عن طريق لاعب خط الوسط هايدارا في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني مع بدايته نجح لايبزج بتعزيز النتيجة بإضافة هدف ثالث عن طريق البديل جاستن كلويفرت في الدقيقة 69 ليكتب نهاية للمباراة.

ولكن في الدقيقة 80 حصل مانشستر يونايتد على ركلة جزاء نفذها البرتغالي برونو فيرنانديز بنجاح قبل أن يسجل ماجويار الهدف الثاني في الدقيقة 82، ولكنه هدف لم يساعد فريقه على العودة الكاملة.

وبهذه النتيجة سقط مانشستر يونايتد إلى المركز الثالث المؤهل للدوري الأوروبي برصيد 9 نقاط بينما صعد لايبزج لقمة المجموعة برصيد 12 نقطة.

#مانشستر يونايتد #لايبزج #دوري الأبطال #دوري أبطال أوروبا

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