  1. الرئيسية
  2. الرياضة

رونالدو عن ميسي : لا أراه منافساً لي .. وعلاقتي به ودية

الأربعاء 09 ديسمبر 2020 12:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
رونالدو عن ميسي : لا أراه منافساً لي .. وعلاقتي به ودية



وكالات / سما /

أعرب كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس، عن سعادته العارمة بفوز فريقه على برشلونة في قلب الكامب نو بثلاثية نظيفة ، والتأهل لدور الستة عشر بدوري ابطال أوروبا في صدارة المجموعة.

وقال كريستيانو في تصريحات صحفية عقب اللقاء “جيد جداً ، نحن سعداء للغاية وكنا نعرف أنها مهمة مستحيلة بالقدوم إلى هنا وتسجيل ثلاثية، وأظن أن المفتاح اليوم كان دخول المباراة بشكل جيد، هدفين في أول نصف ساعة ومنذ ذلك الحين ظننا أن كل شيء ممكن”.

واستطرد اللاعب” لدي علاقة ودية للغاية مع ميسي دائماً، لم أره أبداً كمنافس، هو يحاول أن يفعل الأفضل لفريقه وأنا كذلك، إنها الصحافة من خلقت التنافس بيننا، ولو سألته سيجيبك بنفس الإجابة”.

وأكمل كريستيانو” نظرتي لميسي لم تتغير، وبرشلونة يمر بفترة صعبة، وكل الفرق تعيش بعض الفترات السيئة على صعيد النتائج والأداء”.

وعن الأفضل بينه وبين ميسي قال” لن أدخل في هذا الجدال، أنا سعيد وراض ، هذا الموسم سيكون شاقاً وأريد أن أكون جاهزاً للمعارك الكبرى”.

#كريستيانو رونالدو #ميسي #برشلونة #يوفنتوس #دوري الأبطال

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. تفاصيل سبب وفاة الدكتورة ريم الدليجان في السعودية

جدول ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا 2020 الآن وقائمة الهدافين

موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان في كأس السوبر الأفريقي 2020

الاتحاد الاوروبي يكشف هدف زيارته لقطاع غزة.. "الوضع صعب ومعقد جدًا وسنوفر للفلسطينيين لقاح كورونا"

تشمل فرض رسوم مالية اكثر.. الداخلية تعلن الية جديدة لاصدار جواز السفر الفلسطيني

شاهد .. مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 28 الثامنة والعشرون

لجنة طوارئ غزة تكشف تفاصيل جديدة بشأن المواطن الذي توفي جراء عودة إصابته بـ"كورونا" مرة اخرى

الأخبار الرئيسية

من بينهم "الجنود الذي اغتالوا أبو العطا".. كوخافي سيمنح هذه الوحدات بالجيش "وسام التقدير العملياتي"

غزة : كوادر فتحاوية تتظاهر مطالبة الرئيس عباس بالمساواة و انصافها ماليا

الصحة بغزة : 7 وفيات و639 إصابة جديدة بـ"كورونا" وتعافي 517 حالة

كيف سيحصل الغزيين على الدجاج يومي حظر التجوال الجمعة و السبت ؟

تدهور الوضع الصحي في غزة : المقاومة ترفع حالة التأهب والوفد المصري يصل اليوم