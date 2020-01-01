رونالدو عن ميسي : لا أراه منافساً لي .. وعلاقتي به ودية

وكالات / سما /

أعرب كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس، عن سعادته العارمة بفوز فريقه على برشلونة في قلب الكامب نو بثلاثية نظيفة ، والتأهل لدور الستة عشر بدوري ابطال أوروبا في صدارة المجموعة.

وقال كريستيانو في تصريحات صحفية عقب اللقاء “جيد جداً ، نحن سعداء للغاية وكنا نعرف أنها مهمة مستحيلة بالقدوم إلى هنا وتسجيل ثلاثية، وأظن أن المفتاح اليوم كان دخول المباراة بشكل جيد، هدفين في أول نصف ساعة ومنذ ذلك الحين ظننا أن كل شيء ممكن”.

واستطرد اللاعب” لدي علاقة ودية للغاية مع ميسي دائماً، لم أره أبداً كمنافس، هو يحاول أن يفعل الأفضل لفريقه وأنا كذلك، إنها الصحافة من خلقت التنافس بيننا، ولو سألته سيجيبك بنفس الإجابة”.

وأكمل كريستيانو” نظرتي لميسي لم تتغير، وبرشلونة يمر بفترة صعبة، وكل الفرق تعيش بعض الفترات السيئة على صعيد النتائج والأداء”.

وعن الأفضل بينه وبين ميسي قال” لن أدخل في هذا الجدال، أنا سعيد وراض ، هذا الموسم سيكون شاقاً وأريد أن أكون جاهزاً للمعارك الكبرى”.