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شباب الخليل يواصل التحسّن ويحقق فوزاً ثمينا على شباب الظاهرية

الأربعاء 09 ديسمبر 2020 12:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
شباب الخليل يواصل التحسّن ويحقق فوزاً ثمينا على شباب الظاهرية



الخليل / سما /

حقق شباب الخليل فوزا ثمينا على نظيره شباب الظاهرية (2-1), ضمن منافسات الأسبوع الثامن من دوري المحترفين بالضفة المحتلة.

ويعدّ الانتصار هو الخامس على التوالي لنادي شباب الخليل, وذلك منذ تولي المدرب سعيد أبو الطاهر تدريب الفريق.

وكان أبو الطاهر قد تولى تدريب "العميد" بعد نهاية الجولة الثالثة خلفا لبشير الطل, إذ كان الفريق مع الأخير يملك نقطتين من 3 مباريات, ويحتل المركز التاسع.

ولكن الأمور تحسّنت بشكل كبير مع المدرب الجديد, بعدما فاز في المباريات الخمسة التي قادها برفقة "العميد", ليحتل المركز الثاني حاليا برصيد 17 نقطة.

#شباب الخليل #شباب الظاهرية #دوري المحترفين #المحترفين

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