مجدلاني يبحث مع مدير الرؤية العالمية دعم الأسر الفقيرة

رام الله / سما /

بحث وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، مع المدير الوطني لمؤسسة الرؤية العالمية في فلسطين لورين تايلور، سبل تعزيز التعاون المشترك في ما يخص قطاع الطفولة وتوفير الحماية الاجتماعية والرعاية للأسر الفقيرة والمهمشة، وتعزيز الصمود والمنعة للمواطنين.

ودعا مجدلاني لدى استقباله تايلور وفريق من مؤسسة الرؤية العالمية اليوم الأربعاء، إلى المزيد من تظافر الجهود وتعزيز الشراكة خاصة في مجال رصد انتهاكات الاحتلال ضد الاطفال الفلسطينيين.

وأضاف أن الطفل الفلسطيني هو من أولويات الحكومة سواء على صعيد التمكين الاجتماعي وتطوير منظومة حماية ورعاية الأطفال.

بدورها، أكدت تايلور حرص مؤسسة الرؤية العالمية تنفيذ برامجها التنموية والتطويرية بالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية، وذلك وفقا لرؤية شمولية للتنمية تضمن الاستمرارية والتغيير الجذري نحو الاعتماد على الذات، مؤكدة أن الشراكة مع الوزارة هي طويلة الأمد وممتدة.

وأوضحت تايلور أن المؤسسة تعمل بشكل مكثف لتطوير نظام الابلاغ والرصد للانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال.