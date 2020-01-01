  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مجدلاني يبحث مع مدير الرؤية العالمية دعم الأسر الفقيرة

الأربعاء 09 ديسمبر 2020 12:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجدلاني يبحث مع مدير الرؤية العالمية دعم الأسر الفقيرة



رام الله / سما /

بحث وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، مع المدير الوطني لمؤسسة الرؤية العالمية في فلسطين لورين تايلور، سبل تعزيز التعاون المشترك في ما يخص قطاع الطفولة وتوفير الحماية الاجتماعية والرعاية للأسر الفقيرة والمهمشة، وتعزيز الصمود والمنعة للمواطنين.

ودعا مجدلاني لدى استقباله تايلور وفريق من مؤسسة الرؤية العالمية اليوم الأربعاء، إلى المزيد من تظافر الجهود وتعزيز الشراكة خاصة في مجال رصد انتهاكات الاحتلال ضد الاطفال الفلسطينيين.

وأضاف أن الطفل الفلسطيني هو من أولويات الحكومة سواء على صعيد التمكين الاجتماعي وتطوير منظومة حماية ورعاية الأطفال.

بدورها، أكدت تايلور حرص مؤسسة الرؤية العالمية تنفيذ برامجها التنموية والتطويرية بالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية، وذلك وفقا لرؤية شمولية للتنمية تضمن الاستمرارية والتغيير الجذري نحو الاعتماد على الذات، مؤكدة أن الشراكة مع الوزارة هي طويلة الأمد وممتدة.

وأوضحت تايلور أن المؤسسة تعمل بشكل مكثف لتطوير نظام الابلاغ والرصد للانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال.

#احمد مجدلاني #الأسر الفقيرة #التنمية الاجتماعية #وزارة التنمية

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. تفاصيل سبب وفاة الدكتورة ريم الدليجان في السعودية

جدول ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا 2020 الآن وقائمة الهدافين

موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان في كأس السوبر الأفريقي 2020

الاتحاد الاوروبي يكشف هدف زيارته لقطاع غزة.. "الوضع صعب ومعقد جدًا وسنوفر للفلسطينيين لقاح كورونا"

تشمل فرض رسوم مالية اكثر.. الداخلية تعلن الية جديدة لاصدار جواز السفر الفلسطيني

لجنة طوارئ غزة تكشف تفاصيل جديدة بشأن المواطن الذي توفي جراء عودة إصابته بـ"كورونا" مرة اخرى

شاهد .. مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 28 الثامنة والعشرون

الأخبار الرئيسية

غزة : كوادر فتحاوية تتظاهر مطالبة الرئيس عباس بالمساواة و انصافها ماليا

الصحة بغزة : 7 وفيات و639 إصابة جديدة بـ"كورونا" وتعافي 517 حالة

كيف سيحصل الغزيين على الدجاج يومي حظر التجوال الجمعة و السبت ؟

تدهور الوضع الصحي في غزة : المقاومة ترفع حالة التأهب والوفد المصري يصل اليوم

المنطقة العازلة

ثروة تحت النار!.. "سما الاخبارية" تتساءل: ما مصير الاراضي ذات الوصول المحدود على حدود قطاع غزة؟