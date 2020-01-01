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غزة : كوادر فتحاوية تتظاهر مطالبة الرئيس عباس بالمساواة و انصافها ماليا

الأربعاء 09 ديسمبر 2020 12:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة : كوادر فتحاوية تتظاهر مطالبة الرئيس عباس بالمساواة و انصافها ماليا



غزة / سما /

تظاهر العشرات من نشطاء حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح اليوم الاربعاء، أمام مقر التنظيم بمدينة غزة مطالبين بانصافهم ماليا.

ورفع المتظاهرون صور الرئيس محمود عباس وشعارات تطالب بالمساواة بين الكادر التنظيمي لفتح في المحافظات االشمالية والجنوبية.

وقال سمير الليخاوي من عضو منطقة تنظيمية ان الوقفة هي للمطالبة بالتوظيف على كادر دولة فلسطين أسوة بباقي المناطق التنظيمية في الضفة الغربية والشتات.

وطالب الرئيس محمود عباس واللجنة المركزية كل الاطر التنظيمة بانصاف الكادر التنظيمي الذي يمارس عمله في ظروف قاسية في ظل سيطرة حركة حماس على غزة.

وأضاف :" اليوم هي الخطوة الاولى على طريق الحصول على استحقاقنا ونتمنى على الرئيس ان يسارع بانصافنا وهناك خطوات لاحقة قد تكون أقسى على حركة فتح".

واكد على ان فتح اكبر من الجميع وانه من العيب ان يطالب ابن فتح وهو على رأس عمله بالتوظيف، مؤكدا انهم يعانون الويلات خاصة ان بعضهم تعرض للاعتقال .

من جانبه  اكد الكادر الفتحاوي شادي عواد ان المشكلة بدات منذ 14 عاما عندما توقفت حركة فتح عن توظيف كوادرها في قطاع غزة .

وأضاف :" نحن كوادر تنظيمة لفتح من كافة مناطق القطاع من حملة الشهادات العملية ونحن نجدد البيعة للرئيس ونطالب فقط بوقف التمييز.. لدينا اطفال ونطالب بحياة كريمة".

واكد ان المؤتمر السابع لفتح دعا لتوظيف كوادر الحركة .

#فتح #تظاهرة #غزة #الرئيس عباس

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