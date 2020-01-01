غزة : مجمع سكني لإيواء الفقراء والأيتام

غزة / سما /

وقعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة، مذكرة تفاهم مع مؤسسة دولية، لإنشاء مجمع سكني، لإيواء الفقراء والأيتام.

ومثّل الوزارة خلال التوقيع وكيلها عبد الهادي الأغا، في حين مثل الهيئة العالمية للرعاية الإنسانية والإغاثة (IHCRO)، طلعت المطوق.

وتنصّ المذكرة على إنشاء وبناء وقفية "مجمع خير أمة السكني"؛ لإيواء فقراء الأيتام في غزة.

وأكد الأغا على هامش التوقيع، أن هذه الاتفاقية الأولى من نوعها في قطاع غزة، تأتي في إطار سعي الوزارة لخدمة فقراء الأيتام، واستكمالاً لدورها في مساعدة المكلومين والمحتاجين.

وأعرب عن أمله بأن تكون الاتفاقية فاتحة خير للعمل المشترك؛ لتلبية حاجات وآمال الضعفاء، ومساندة المساكين، من خلال هذه الوقفية، لحفظ كرامتهم بعيش كريم.

وأشاد الأغا بدور الهيئة العالمية لمشاركتها النافعة في هذه المبادرة، التي تنسجم مع أهداف وتطلعات الأوقاف التي تسعى إلى تحقيقها.

من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة الدكتور عادل الهور اليوم الاربعاء أن:"المجمع السكني سيخدم الفقراء والأيتام من أبناء شعبنا والاتفاقية تعتبر الأولى من نوعها في غزة بما يخص موضوع استثمار الوقفيات".

وتابع المتحدث باسم الأوقاف :"الوقفيات هي مؤسسات لخدمة المجتمع سواء إنشاء مستشفيات ودعم مراكز التحفيظ والمراكز الثقافية والاجتماعية وإنشاء منتزهات عامة للمواطنين".

وأضاف :"هناك دليل عمل لكيفية اختيار الأسماء ومدة مكوثهم، والمجمع سيدعم ويرعى الفقراء الأيتام والتفاصيل الأخرى ستكون خلال الأيام المقبلة".

وأشار الهور إلى أن وزارة الأوقاف لها تجربة سابقة لدعم الفقراء في قطاع غزة وهي على تواصل دائم مع المؤسسات المختصة ووزارة التنمية الاجتماعية لضمان وصول الخدمة لمستحقيها.