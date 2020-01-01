كيف سيحصل الغزيين على الدجاج يومي حظر التجوال الجمعة و السبت ؟

وكالات

دعتْ نقابة مربي الدواجن والثروة الحيوانية في قطاع غزة والجمعية الزراعية للفقاسات وقطاع الدواجن المواطنين لتموين أنفسهم جيداً، وتغطية احتياجاتهم من الدواجن وملحقاتها يوم الخميس قبل البدء بسريان حظر التجول.

وأكد نقيب مربي الدواجن مروان الحلو أن توزيع وبيع الدواجن وملحقاتها سيتوقف يومي الجمعة والسبت، نظرًا للإغلاق الذي أقرته لجنة العمل الحكومي في غزة للحد من انتشار فيروس كورونا.

ولفت الحلو خلال تصريحات صحفية " إلى أن النقابة والجمعية تواصلتا مع الجهات الحكومية المختصة حتى يتم استثناء هذا القطاع من الحظر أو فتح نقاط بيع مركزية في المحافظات، إلا أنَّ طلبهم رفض كون القرار سيسري على الجميع، ولن يكون هناك أي استثناء لأي فئة.

وشدد على أن النقابة والجمعية طالبتا أصحاب المزارع بضرورة أخذ احتياطاتهم سواء بالأعلاف الخاصة بطعام الدواجن أو مبيت العاملين فيها من عصر الخميس إلى صباح الأحد وتوفير كل الاحتياجات اللازمة لمدة الحظر.

وأوضح الحلو أنه لن يكون هناك أي تحرك إلا للضرورة القصوى وضمن تنسيق مع النقابة والجمعية، وسيكون فقط لبعض الحاجيات الخاصة بالمزارعين وبموافقة العمليات المركزية للشرطة.

وذكر أن الباعة والمزارعين سيلتزمون بهذا القرار، متابعًا "من يخالف هذا القرار يتحمل المسؤولية القانونية لمخالفته ولن تتوصل النقابة ولا الجمعية لإلغاء المخالفة عنه أو تخفيفها".

ومن المقرر أن يبدأ حظر التجول التام في قطاع غزة يومي الجمعة والسبت للحد من اناشار فيروس كورونا في القطاع، مع استمرار تطبيق حظر التحول اليومي الساعة 6:30 مساءً وحتى الساعة 7:00 صباحًا.

ودعا المتحدث باسم وزارة الداخلية بغزة إياد البزم المواطنين للتزود بحاجياتهم في فترة ما قبل بدء حظر التجوال، مضيفًا "لا داعي لتكديس المواد التموينية، فمدة الإغلاق محدودة".

كما دعا البزم خلال بث مباشر على صفحة الداخلية في "فيس بوك"، الليلة الماضية، المواطنين للتحرك مبكراً لتأمين احتياجاتهم حتى لا يحدث الازدحام في الساعات الأخيرة قبل تنفيذ قرار حظر التجوال مساء يوم الخميس.

وأعرب عن أمله بالالتزام الكامل من المواطنين بالإغلاق وحظر التجوال يومي الجمعة والسبت؛ حتى لا تصب الأمور إلى إجراءات أخرى تُثقل على المواطنين وعلى المجتمع، مشددًا على أن كل من يُخالف قرار حظر التجوال سيتعرض للمساءلة القانونية، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه لأنه يُعرض سلامة المجتمع للخطر.

المصدر :" وكالات