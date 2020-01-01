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التعليم بغزة تكشف عن كيفية تعويض دوام السبت لطلبة الثانوية العامة أثناء الحظر

الأربعاء 09 ديسمبر 2020 11:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
التعليم بغزة تكشف عن كيفية تعويض دوام السبت لطلبة الثانوية العامة أثناء الحظر



غزة / سما /

قال جمال يوسف نائب مدير عام الامتحانات والقياس والتقويم في وزارة التربية والتعليم  اليوم الاربعاء انه سيتم زيادة الحصص لطلبة الثانوية العامة الى ستة لتعويض ما سيفوتهم عن دوام يوم السبت جراء حظر التجوال من خلال توزيع الحصص على يومي الإثنين والأربعاء.

واوضح يوسف في تصريحات لإذاعة القدس المحلية ان هذا القرار جاء للحفاظ على الخطة التي وضعتها وزارة التربية والتعليم للطلبة لتلقي أفضل تعليم، وبين ان التعليم في الثانوية العامة وجاهي ، والتعليم عن بعد فقط مساعد .

وحول  قرار تأجيل امتحان الثانوية العامة الدورة الثالثة، أوضح ان لجنة الامتحانات قررت تأجيل الامتحانات وحتى يوم الاثنين الموافق الواحد والعشرين من الشهر الجاري لإعطاء الطالبة فرصة للدراسة.

#التعليم بغزة #طلبة التوجيهي #حظر التجوال #فيروس كورونا في غزة

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