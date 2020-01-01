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المصادقة على حل الكنيست للقراءة الأولى والانتخابات منتصف مارس

الأربعاء 09 ديسمبر 2020 11:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المصادقة على حل الكنيست للقراءة الأولى والانتخابات منتصف مارس



القدس المحتلة / سما /

صادقت لجنة الكنيست اليوم، الأربعاء، على مشروع قانون حل الكنيست وطرحه للتصويت عليه بالقراءة الأولى، وبحيث تجري الانتخابات للكنيست، في حال المصادقة على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة، في موعد يتراوح ما بين 16 و24 آذار/مارس المقبل.

وفي هذه الأثناء، قدم عضو الكنيست غدعون ساعر استقالته من الكنيست، اليوم، بعد أن أعلن عن انشقاقه عن حزب الليكود، أمس، وعزمه تأسيس حزب جديد يخوض منن خلاله الانتخابات المقبلة.

يشار إلى أنه في حال لم تتم المصادقة على مشروع قانون حل الكنيست بالقراءات الثلاث، ولم تتم المصادقة على الميزانية حتى يوم 23 كانون الأول/ديسمبر الجاري، فإن الكنيست ستُحل بشكل أوتوماتيكي ويتم التوجه إلى انتخابات مبكرة خلال ثلاثة أشهر.

وفيما توقع المحللون الإسرائيليون، اليوم، أن انشقاق عضو الكنيست غدعون ساعر عن حزب الليكود ستؤدي إلى تأجيل الانتخابات، قال رئيس حزب "كاحول لافان" ووزير الأمن، بيني غانتس، إنه إذا وافق رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، على المصادقة على الميزانية فإنه لن تجري انتخابات.

وصادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية، يوم الأربعاء الماضي، على مشروع قانون حل الكنيست الذي طرحته كتلة "ييش عتيد – تيلم". وأيد حل الكنيست 61 عضو كنيست، وعارضه 54 عضو كنيست، فيما تغيب نواب "الإسلامية الجنوبية" الأربعة عن التصويت.

ونقل موقع "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني عن قيادي في الليكود قوله، اليوم، إن "خطوة ساعر لا تؤثر على إمكانية حل الأزمة السياسية مع كاحول لافان"، وأن "الفجوات في المواقف ما زالت كبيرة جدا والتقديرات هي أننا ذاهبون إلى انتخابات".

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