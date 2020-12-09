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"رسالة وصورة"... الملكة رانيا تتحدث عن "ظروف غير عادية"

الأربعاء 09 ديسمبر 2020 11:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"رسالة وصورة"... الملكة رانيا تتحدث عن "ظروف غير عادية"



وكالات

غردت الملكة رانيا عبد الله، زوجة ملك الأردن عبدالله الثاني، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تغريدة ودعت بها العام الحالي.

ونشرت الملكة رانيا صورة لها تجمعها مع العائلة الملكية، وقالت: "نودع عاما آخر حمل لنا ظروفا غير عادية، وبالرغم من أننا ابتعدنا قليلا عن عائلاتنا وأحبتنا، إلا أن محبتهم لدينا أكبر. مع نهاية هذه السنة نتمنى لكم ولجميع من في قلوبكم كل العافية والخير".

​وقام الدكتور جوليان دي سيلفا، مؤخرا، أحد أبرز أطباء وخبراء الجراحات التجميلية في بريطانيا، بتحليل النسبة الذهبية لعدد كبير من نساء العائلات الملكية في العالم. وجاءت ملكة الأردن رانيا العبد الله في المركز الثاني عبر العصور والأول فيما يخص أفراد الأسر الملكية على قيد الحياة، فيما احتلت أميرة موناكو الراحلة غريس كيلي المركز الثالث، وجاءت ميغان ماركل في المركز الرابع، وكيت ميدلتون في المركز الخامس.

#الملكة رانيا #الاردن

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