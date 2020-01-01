  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصحة بغزة : 7 وفيات و639 إصابة جديدة بـ"كورونا" وتعافي 517 حالة

الأربعاء 09 ديسمبر 2020 10:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة : 7 وفيات و639 إصابة جديدة بـ"كورونا" وتعافي 517 حالة



غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن تسجيل 7 حالات وفاة و639 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 517 حالة، خلال الـ24 ساعة الماضية في قطاع غزة

وقالت الصحة في التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة اليوم الأربعاء، أنها قامت بإجراء ( 1708 ) فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

وذكرت أن إجمالي تراكمي للمصابين 26231 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 10206 حالة، وإجمالي المتعافين 15863 حالة، وإجمالي الوفيات 162 حالة وفاة.

فيما وصل إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 330 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 135 حالة.

#وزارة الصحة #غزة #فيروس كورونا #فيروس كورونا في غزة

الأكثر قراءة اليوم

النتائج النهائية لمباراة التعليم بالتعاقد 2020 نتائج الشفوي .. بوابة التوظيف

الكويت .. تفاصيل وفاة الشيخ ناصر فهد صباح الناصر الصباح

شاهد .. تفاصيل سبب وفاة الدكتورة ريم الدليجان في السعودية

جدول ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا 2020 الآن وقائمة الهدافين

موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان في كأس السوبر الأفريقي 2020

الاتحاد الاوروبي يكشف هدف زيارته لقطاع غزة.. "الوضع صعب ومعقد جدًا وسنوفر للفلسطينيين لقاح كورونا"

تشمل فرض رسوم مالية اكثر.. الداخلية تعلن الية جديدة لاصدار جواز السفر الفلسطيني

الأخبار الرئيسية

تدهور الوضع الصحي في غزة : المقاومة ترفع حالة التأهب والوفد المصري يصل اليوم

المنطقة العازلة

ثروة تحت النار!.. "سما الاخبارية" تتساءل: ما مصير الاراضي ذات الوصول المحدود على حدود قطاع غزة؟

شاهد: داخلية غزة توضح تفاصيل قرار حظر التجوال الكامل يومي الجمعة والسبت.. وتوجه رسالة للمواطنين

الصحة بغزة توجه رسالة للاتحاد الاوروبي بشأن المنظومة الصحية وحصار غزة

الجيش الاسرائيلي

"حرب الشمال والسيناريوهات المتوقعة".. تقرير أمني اسرائيلي يكشف التحدّي الأكبر أمام اسرائيل!