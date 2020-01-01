الاحتلال يعتقل 18مواطنا من الضفة

الضفة المحتلة / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة طالت 18 مواطنا من الضفة الغربية.

ففي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، أربعة شبان من مخيم الجلزون، وهم: كامل جلال نخلة، وفادي عليان، وماهر دلايشة، ويعقوب حسين، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها، كما اعتقلت الشقيقين غسان حسام كراجة (30 عاما)، ورامي (20 عاما) من قرية صفا.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال، سبعة مواطنين من بلدة بلعا بينهم أسرى محررين، وهم: محمد عماد يونس برابرة (32 عاما)، وطلال أبو ياسين، والأسير المحرر جعفر أيمن شحرور، والمحرر ثائر رضا مرعي، والمحرر ناصر خليل أبو دية، وعطية وائل محمود، والمحرر عصام غازي جيتاوي (49 عاما).

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة مواطنين، وهم: سالم محمود الصباح (47 عاما) من قرية حرملة شرقا، والشقيقين أحمد ومحمد محمود أبو مفرّح (18 و17 عاما)، من بلدة تقوع، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال، المواطن سلمان عمران من قرية دير الحطب، كما اعتقلت الأسير المحرر ليث ريان من بلدة قراوة بني حسان في سلفيت.