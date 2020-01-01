رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الأربعاء، حملة الهدم والتجريف الواسعة التي شنتها قوات الاحتلال وإصابة العشرات خلال اقتحام مخيم عقبة جبر.

كما وأبرزت أيضا زيارة وفد الاتحاد الأوروبي وإطلاعه على الأوضاع الصعبة في غزة وتأكيده على استمرار دعمه لفلسطين.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الثلاث:

* "الحياة الجديدة":

- السعودية تجدد موقفها الثابت من القضية الفلسطينية

- 19 وفاة و1595 إصابة بـ"كورونا" .. والكيلة تصف الوضع الوبائي بـ"الخطير جدا"

- وفد الاتحاد الأوروبي يطلع على الأوضاع الصعبة في غزة ويؤكد دعمه لفلسطين

- سفير روسيا لدى لبنان يجدد تأكيد موقف بلاده الداعم لحقوق شعبنا

- شكوى للأمم المتحدة حول استهداف الاحتلال للصحفيين الفلسطينيين

- منظمات المجتمع المدني التونسية تحيي الذكرى الـ33 للانتفاضة

- "الحركة العالمية": سلاح الاحتلال "روجر" ضد الفلسطينيين قاتل

* "الأيام":

- الجائحة: وفاة 19 مواطنا ورصد 1595 إصابة ووزيرة الصحة تحذر: الوضع الوبائي خطير جدا

- الاحتلال يشن حملة هدم وتجريف واسعة إصابة العشرات خلال اقتحام مخيم عقبة جبر

- مجلس الوزراء السعودي يؤكد: القضية الفلسطينية قضية عربية أساسية

- الأردن: 46 وفاة و3062 إصابة جديدة بـ"كورونا"

- الاتحاد الأوروبي: غزة جزء لا يتجزأ من فلسطين ولسكانها الحق في الحصول على حياة كريمة

- الحكومة الإسرائيلية: "صعوبات قانونية تمنع الإغلاق الليلي للحد من انتشار "كورونا"

- فرنسا: الادعاء يطلب حبس الرئيس الأسبق ساركوزي أربع سنوات

- خلاف جديد بين نتنياهو وغانتس بشأن هوية سفير إسرائيل في الإمارات

- اسرائيل تضغط على الكونغرس لتسهيل التطبيع مع السودان

- ساعر يعلن الانشقاق عن "الليكود": الأولوية هي استبدال حكم نتنياهو

- "كورونا" في العالم: بريطانيا تبدأ حملتها للتلقيح وترمب يصدر مرسوما بشأن أولوية اللقاح

* "القدس":

- حركة بناء استيطاني واسع في جميع الأراضي المحتلة ومخططات حكومية حتى العام 2045

- الاحتلال يهدم 12 مسكنا ومنشأة في أريحا والخليل ورام الله ويجرف قطعة أرض في قلنديا

- وفد أوروبي يطلع على الأوضاع المأوساوية في القطاع ويؤكد سعيه لتوفير لقاحات "كورونا"للمواطنين

- 19 وفاة و1595 إصابة جديدة بكورونا و1429 حالة تعاف

- ترمب يعد لحدث "يسرق الأضواء" يوم تنصيب بايدن

- بايدن يختار جنرالا سابقا وزيرا للدفاع

- جدعون ساعر يعلن الانشقاق عن الليكود ويدعو للإطاحة بنتنياهو