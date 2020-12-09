اسرائيل : وصول أول طائرة تحمل لقاح كورونا لمطار بن غوريون (فيديو)

القدس المحتلة / سما /

هبطت صباح اليوم الأربعاء، في مطار اللد "بن غوريون"، أولى الطائرات التي تحمل لقاح شركة فايزر الخاص بفيروس كورونا، وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في استقبالها.

ووفقًا للقناة العبرية السابعة، فإن الطائرات التابعة لشركة DHL للتوصيل السريع، تحمل كميات قليلة من لقاحات كورونا، وهي أول لقاحات تصل إلى إسرائيل من بين 4 ملايين جرعة ستصل تباعًا.

وفي وقت لاحق من هذا الأسبوع، ستصل طائرة من طراز بوينج 777، وهي طائرة شحن تحتوي على كمية أكبر بكثير من اللقاحات.

وسيلقي بنيامين نتنياهو ووزير الصحة بولي إدلشتاين، بتصريحات من المطار اليوم.

يتبع ..