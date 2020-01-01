الصحة الاسرائيلية: ارتفاع كبير في عدد الاصابات بكورونا

القدس المحتلة / سما /

اعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم ان عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في إسرائيل خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة قد بلغت 1719 إصابة وذلك بعد اجراء 69,778 فحص للكشف عن فيروس كورونا، وهو ما يعني ان نسبة النتائج الإيجابية هي 2.5%.

هذا وقد بلغ عدد حالات الوفاة جراء الفيروس منذ بداية تفشيه في إسرائيل ولغاية اليوم 2,932 حالة بينما هناك 310 مصابا توصف حالتهم بالخطيرة ومن بينهم 113 مصابا يستعينون بأجهزة التنفس الاصطناعي في المستشفيات.

يشار الى ان مجمل عدد الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل منذ بداية انتشار الوباء مطلع العام الجاري ولغاية اليوم قد بلغ 348,968 إصابة من بينها حاليا 14,905 إصابة نشطة.

في غضون ذلك من المتوقع أن تصل شحنات اللقاحات الأولى إلى إسرائيل صباح اليوم. وستصل لقاحات شركة الأدوية الأمريكية "فايزر" على متن طائرة شركة البريد السريع DHL.

وستحتوي طائرة DHL التي ستصل من بروكسل اليوم على ما بين 3000 و 4000 لقاح ، ومن المتوقع وصول الشحنة الرئيسية غدًا ، والتي ستشمل مئات الآلاف من اللقاحات الإضافية.

وسيتم نقلها بسرعة إلى "مزارع التجميد" التابعة لشركة Teva في شوهام ، حيث سيتم تخزينها عند درجة حرارة 70 درجة تحت الصفر.

وبمجرد الموافقة من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على التطعيم ، سيتم تسليم اللقاحات لإذابة الجليد ، ومن هناك سيتم توجيهها إلى نقاط التطعيم في جميع أنحاء اسرائيل حيث ان العمر الافتراضي للقاح حوالي خمسة أيام.

وستبدأ حملة التطعيم بالفرق الطبية العاملة في المستشفيات ثم تنتقل إلى الصناديق الصحية ، والتي ستسمح بتلقيح الجمهور في مراكز أو عيادات مخصصة ولتشجيع الجمهور على التطعيم ، تعمل اسرائيل على تقديم حوافز للذين يخضعون للتلقيح بما في ذلك مزايا مثل الإعفاء من العزل والدخول المجاني إلى الفنادق والصالات الرياضية والمؤسسات الثقافية والأحداث الرياضية.