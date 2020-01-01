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6 اصابات خلال مواجهات .. الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة

الأربعاء 09 ديسمبر 2020 09:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
6 اصابات خلال مواجهات .. الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة



رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاربعاء، 11 مواطنا من الضفة، فيما اندلعت مواجهات عقب مداهمة بلدة جبع جنوب جنين اسفرت عن اصابة 6 شبان بالأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط.

واعتقلت قوات الاحتلال 7 مواطنين من بلدة بلعا قضاء طولكرم، وهم: محمد عماد يونس برابرة (32 عاما)، وطلال أبو ياسين، والأسير المحرر جعفر أيمن شحرور، والمحرر ثائر رضا مرعي، والمحرر ناصر خليل أبو دية، وعطية وائل محمود، والمحرر عصام غازي جيتاوي (49 عاما).

كما سلمت القوات شبانًا آخرين إشعارات لمراجعة مخابرات الاحتلال. وتعرضت بلدة دير الغصون بالقضاء أيضًا لعمليات دهم وتفتيش.

واقتحمت آليات الاحتلال بلدة دير الحطب شرقي نابلس، واعتقلت الاسير المحرر سلمان عمران أبو أحمد بعد حملة تفتيش وتخريب لمنزله.

كما اعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين من بيت لحم: سالم محمود الصباح (٤٧عاما) من قرية حرملة شرقا، والشقيقين أحمد ومحمد محمود أبو مفرّح (١٨ و17 عاما)، من بلدة تقوع، بعد دهم منازلهم وتفتيشها.

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