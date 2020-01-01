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جنين: إصابة 6 شبان بـ"المطاط" والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال

الأربعاء 09 ديسمبر 2020 09:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جنين: إصابة 6 شبان بـ"المطاط" والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال



جنين / سما /

أصيب ستة شبان بالأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال فجر وصباح اليوم الأربعاء، في بلدة جبع جنوب جنين.

وذكر أمين سر فتح في جبع رازي غنام ، أن 6 شبان اصيبوا بالأعيرة المعدنية والمطاطية، بينما أصيب العشرات بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز السام والمسيل للدموع خلال مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال بعد اقتحامها جبع ومداهمة عدة منازل واستجواب ساكنيها، عرف من أصحابها، فايز ملايسك وأسعد شريم٠

وأضاف أن طواقم اسعاف الهلال الأحمر قدمت الإسعافات الأولية ميدانيا للمصابين ونقلت بعضهم الى أحد المشافي في جنين.

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