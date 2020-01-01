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أنباء غير سارة .. الإعلان عن وفاة 6 أشخاص شاركوا في اختبار لقاح "فايزر"

الأربعاء 09 ديسمبر 2020 09:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أنباء غير سارة .. الإعلان عن وفاة 6 أشخاص شاركوا في اختبار لقاح "فايزر"



وكالات

ذكر تقرير صادر عن إدارة الغذاء والدواء الأميركية، أن ستة أشخاص توفوا خلال تجارب لقاح لفيروس كورونا طورته شركة الأدوية الأميركية العملاقة فايزر، وشركة بيونتك الألمانية.

وأفيد في التفاصيل بأن أربعة من المتوفين الستة تلقوا عقارا وهميا، وحُقن اثنان بالعقار الحقيقي.

كما أعلن عن إصابة أحد المشاركين في مجموعة المشاركين في اختبارات اللقاح بالسمنة وتصلب الشرايين، وتوفي بعد ثلاثة أيام من تناول الجرعة الأولى من العقار.

وأصيب المتطوع الثاني المتوفى بسكتة قلبية بعد 60 يوما من الجرعة الثانية.

وتوفى من بين المشاركين الذين تلقوا اللقاح الوهمي، اثنان نتيجة نوبة قلبية وسكتة دماغية، فيما يجري تحديد سبب وفاة شخصين آخرين.

ومن بين المتوفين الستة، ثلاثة تجاوزت أعمارهم 55 عاما.

وشارك في المجموع حوالي 38 ألف شخص فوق سن 16 عاما في هذه الاختبارات.

وكانت إدارة الغذاء والدواء الأميركية أكدت في وقت سابق فعالية لقاح فايزر وبيونتك، وقالت الوثائق إن العقار أظهر مستوى مناسبا من الأمان، ولا توجد عقبات أمام استخدامه في حالات الطوارئ.

#لقاح فايزر #فيسبوك #وفاة

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