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الإمارات تعلن عن تسجيل لقاح ضد فيروس كورونا

الأربعاء 09 ديسمبر 2020 08:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإمارات تعلن عن تسجيل لقاح ضد فيروس كورونا



وكالات

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل لقاح ضد فيروس كورونا رسميا في الدولة.

وأشارت الوزارة إلى أن اللقاح خاص بـ" معهد بيجين للمنتجات البيولوجية"، وطورته شركة "سينوفارم سي إن بي جي"، وأظهر فعالية بنسبة 86% ضد الإصابة بالفيروس.

وأطلقت إمارة أبو ظبي، يوم أمس الثلاثاء، البرنامج التطوعي للمرحلة الـ 3 من التجارب السريرية على اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد تحت إشراف السلطات الصحية المحلية.

يذكر أن لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، من إنتاج مركز "غاماليا" للأبحاث، أصبح في أغسطس الماضي أول لقاح مسجل رسميا في العالم ضد فيروس كورونا.

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