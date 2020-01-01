  1. الرئيسية
  2. الصحة

نيويورك تايمز : اللقاح يمنع الاصابة بكورونا ولكنه لا يمنع انتقال الفيروس الى الاخرين

الأربعاء 09 ديسمبر 2020 08:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نيويورك تايمز : اللقاح يمنع الاصابة بكورونا ولكنه لا يمنع انتقال الفيروس الى الاخرين



وكالات -


ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أنه سيتوجب على الأشخاص الذين سيأخذون لقاح كورونا، للوقاية من مرض "كوفيد-19"، مواصلة ارتداء الكمامة.
 
وذكر المصدر أنه من المحتمل أن تمنع اللقاحات الجديدة من الإصابة بكوفيد-19، لكن لا أحد يعرف حتى الآن ما إذا كانت هذه اللقاحات ستمنع من نشر الفيروس للآخرين.
وأوضحت: "السبب يعود إلى أن تجارب شركتي موديرنا وفايزر راقبت فقط ما إذا كان الأشخاص الذين جرى تطعيمهم، قد أصيبوا بكورونا أم لا، لكنها لم تلاحظ ما إذا كانوا قد نشروا الفيروس دون ظهور الأعراض عليهم".
وفي هذا الصدد، قال ميشال تال، اختصاصي المناعة في جامعة ستانفورد، إن الكثير من الناس يعتقدون أنه بمجرد تلقي التطعيم، لن يضطروا إلى ارتداء الأقنعة بعد ذلك.
وأضاف "سيكون من المهم حقا بالنسبة لهم معرفة ما إذا كان عليهم الاستمرار في ارتداء الأقنعة أم لا.. على الشركات المصنعة للقاحات أن توضح هذا الأمر".
من جهتها، أوضحت أخصائية المناعة في جامعة واشنطن في سياتل، ماريون بيبر: "إنه سباق.. بالفعل أثبتت لقاحات كورونا أنها دروع قوية ضد الأعراض والتداعيات الشديدة، لكن هذا لا يضمن فعاليتها في الأنف والحنجرة وما إذا كانت قادرة على الحد من انتشار الفيروس".
ومع ذلك، يشدد خبراء على أنهم متفائلون بأن اللقاحات ستقضي على الفيروس بدرجة كافية حتى في الأنف والحنجرة لمنع الأشخاص المحصنين من نشره للآخرين.
وكانت بعض الدراسات أشارت إلى أنه حتى الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض كورونا "يمكن أن تكون لديهم كميات كبيرة من جزيئات الفيروس في أنوفهم".
 

الأكثر قراءة اليوم

النتائج النهائية لمباراة التعليم بالتعاقد 2020 نتائج الشفوي .. بوابة التوظيف

الكويت .. تفاصيل وفاة الشيخ ناصر فهد صباح الناصر الصباح

شاهد .. تفاصيل سبب وفاة الدكتورة ريم الدليجان في السعودية

تشمل فرض رسوم مالية اكثر.. الداخلية تعلن الية جديدة لاصدار جواز السفر الفلسطيني

الاتحاد الاوروبي يكشف هدف زيارته لقطاع غزة.. "الوضع صعب ومعقد جدًا وسنوفر للفلسطينيين لقاح كورونا"

لجنة طوارئ غزة تكشف تفاصيل جديدة بشأن المواطن الذي توفي جراء عودة إصابته بـ"كورونا" مرة اخرى

موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان في كأس السوبر الأفريقي 2020

الأخبار الرئيسية

تدهور الوضع الصحي في غزة : المقاومة ترفع حالة التأهب والوفد المصري يصل اليوم

اللجان الطبية بغزة تكشف عن عدد الاصابات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

المنطقة العازلة

ثروة تحت النار!.. "سما الاخبارية" تتساءل: ما مصير الاراضي ذات الوصول المحدود على حدود قطاع غزة؟

شاهد: داخلية غزة توضح تفاصيل قرار حظر التجوال الكامل يومي الجمعة والسبت.. وتوجه رسالة للمواطنين

الصحة بغزة توجه رسالة للاتحاد الاوروبي بشأن المنظومة الصحية وحصار غزة