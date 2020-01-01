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انخفاض على درجات الحرارة

الأربعاء 09 ديسمبر 2020 07:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
انخفاض على درجات الحرارة



رام الله / سما /

يتوقع الراصد الجوي أن يطر أ انخفاض على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، ليكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

بينما في يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تصبح حول معدلاتها السنوية العامة، وفي ساعات الصباح تسود أجواء باردة بشكل عام.

وخلال ساعات النهار تسود أجواء خريفية مائلة للبرودة إلى باردة نسبيا في الجبال وأجواء أقل برودة في المناطق المنخفضة والساحلية.

وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبيا إلى باردة في مختلف المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

ويوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من معدلاتها السنوية العامة بقليل، وفي ساعات الصباح تسود أجواء باردة بشكل عام.

وخلال ساعات النهار تسود أجواء خريفية مائلة للبرودة إلى باردة نسبيا في الجبال وأجواء أقل برودة في المناطق المنخفضة والساحلية، مع ظهور للسحب العالية في السماء.

وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبيا إلى باردة في مختلف المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية.

وفي يوم السبت يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من معدلاتها السنوية بنحو الدرجتين إلى ثلاث درجات مئوية.

وفي ساعات الصباح يسود جو بارد ومع ساعات النهار تغطي السماء كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة. الرياح تكون جنوبية غربية.

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