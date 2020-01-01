مصدر بـ"حماس" : الوفد الأمني المصري يصل غزة اليوم الأربعاء

غزة/سما/

كشف مصدر رفيع في حركة "حماس"، عن وصول الوفد الأمني المصري إلى قطاع غزة يوم غدٍ الأربعاء، عبر حاجز بيت حانون شمال القطاع.

وقال المصدر إنه من المقرر أن يصل القطاع يوم غدٍ الأربعاء، الوفد الأمني المصري، في زيارة "دورية قصيرة"، وفق تعبيره.

وأضاف أن "الوفد سيعقد اجتماعًا مع قيادة الحركة؛ لمناقشة مختلف القضايا المرتبطة بالشأن الفلسطيني".

وأشار إلى أن في مقدمة تلك القضايا إنجاح جهود المصالحة الوطنية، والأوضاع في القطاع، خصوصًا مع انتشار وباء "كورونا".

وجاءت آخر زيارة للوفد الأمني المصري لقطاع غزة، في العاشر من سبتمبر الماضي، ناقش خلالها الوفد مع قيادات حركة "حماس" التفاهمات غير المباشرة مع كيان الاحتلال "الإسرائيلي"، إلى جانب مناقشة بعض الملفات المشتركة بين الطرفين (حماس ومصر).