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الخارجية: لا وفيات جديدة لليوم الثاني على التوالي في صفوف جالياتنا حول العالم

الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 10:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: لا وفيات جديدة لليوم الثاني على التوالي في صفوف جالياتنا حول العالم



رام الله /سما/

قالت وزارة الخارجية والمغتربين إنه لم يتم تسجيل وفيات جديدة لليوم الثاني على التوالي في صفوف جالياتنا حول العالم.

وأضافت الخارجية في تقريرها اليوم الثلاثاء، أن فريق العمل المختص بمتابعة اوضاع الجالية في الولايات المتحدة الامريكية، افاد بتسجيل 22 اصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية في كل من ميتشيغن، وفلوريدا، ونيوجيرسي ودالاس، ليرتفع عدد الاصابات الى 5078 إصابة، فيما لم تسجل أية حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية لليوم الخامس على التوالي، ليبقى عدد حالات الوفاة 94 حالة.

كما افاد الفريق المختص، بمغادرة دفعة جديدة من المواطنين والطلبة ورجال الاعمال الى دبي وعدد آخر من الدول للالتحاق باسرهم ودراستهم واعمالهم صباح هذا اليوم.

#وزارة الخارجية #فيروس كورونا #الجاليات الفلسطينية

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