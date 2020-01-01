مسؤولون في "الشاباك" يهددون بالاستقالة بحالة تعيين بن شبات رئيسا للجهاز

القدس المحتلة /سما/

قال تقرير إسرائيلي إن مسؤولين رفيعي المستوى في جهاز الأمن الإسرائيلي العام ("شاباك")، هددوا بالاستقالة من الجهاز إذا قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تعيين رئيس مجلس الأمن القومي، مئير بن شبات، رئيسا للجهاز، خلفا لناداف أرغمان.

جاء ذلك بحسب ما ذكرت القناة العامة الإسرائيلية ("كان 11")، مساء اليوم، الثلاثاء؛ علما بأن ولاية أرغمان تنتهي في غضون ستة أشهر. وذكر مراسل الشؤون العسكرية للقناة، روعي شارون، إن لدى المسؤولين في الشاباك تخوفات من إقدام نتنياهو على تعيين، زميلهم السابق، بن شبات، على رأس الجهاز.

وفي محادثات مغلقة، بقول مسؤولو الشاباك إنه "إذا قام رئيس الحكومة، نتنياهو، بتعيين مئير بن شبات، رئيسًا للجهاز، فهذا لا ينبع من دوافع مهنية - بل شخصية وسياسية. بن شبات غير مناسب لرئاسة الجهاز لأسباب مهنية. ثق به".

وأكد المسؤولون، وفقا للتقرير، على أنهم سيستقيلون أو يتقاعدون في حال تعيين بن شبات، الذي يعتبر من المقربين لنتنياهو، مشددين على أنهم "لا يثقون به"؛ وأوضح التقرير أن معارضة المسؤولين للتعيين ليس بسبب ارتباط بن شبات الوثيق بنتنياهو.

ونقل التقرير عن مسؤولين كبار في الجهاز "عملوا مع بن شبات في الشاباك لعقود ويعرفونه جيدًا"، قلوهم إن "السيرة الذاتية لبن شبات وقدراته في المناصب التي شغلها تجعله أقل المرشحين جدارة والأقل ملاءمة. تعيينه- سوف يلحق أضرارا جسيمة بالجهاز".

ورفض الشاباك التعليق على ما أوردته القناة.