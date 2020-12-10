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محافظ جنين يقرر إغلاق بلدتي اليامون وميثلون إغلاقا جزئيا

الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 10:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظ جنين يقرر إغلاق بلدتي اليامون وميثلون إغلاقا جزئيا



جنين /سما/

 قرر محافظ محافظة جنين أكرم الرجوب اليوم الثلاثاء، إغلاق بلدتي اليامون وميثلون بالمحافظة إغلاقًا جزئيًا.

وأشار القرار إلى أن القرار جاء بعد تقييم مستجدات الحالة الوبائية في بلدتي اليامون وميثلون ومع إرتفاع عدد الإصابات النشطة بفيروس كورونا في هذه البلدات إلى المستوى الأحمر، وبعد التنسيق مع جهات الإختصاص ورؤساء الهيئات المحلية في هذه التجمعات.

ووفقًا للقرار، فإنه تقرر إغلاق كافة المؤسسات والمدارس والبنوك والمرافق العامة في البلدات المذكورة لمدة 48 ساعة بدءا من صباح يوم غد الأربعاء الموافق 2020/12/9 وحتى مساء يوم الخميس 2020/12/10 .

وبالنسبة للمحال التجارية يكون عملها ما بين الساعة الحادية عشر صباحا والساعة الثانية ظهرا، وتستثنى الصيدليات والمخابز فقط من أوقات الإغلاق، فيما دعا الرجوب المواطنين الالتزام والتعاون مع جهات الاختصاص لما فيه خير وسلامة أبناء شعبنا.

#محافظ جنين #اغلاق #فيروس كورونا

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