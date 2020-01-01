ساعر يستقيل من الليكود ويدعو لإسقاط نتنياهو

القدس المحتلة /سما/

أعلن عضو الكنيست عن حزب الليكود جدعون ساعر مساء اليوم الثلاثاء، استقالته من الحزب والكنيست، والتجهيز لتشكيل حزب جديد برئاسته لخوض الانتخابات المقبلة.

وقال ساعر في مؤتمر صحفي له، إنه قرر إنشاء حركة سياسية جديدة، وسيرشح نفسه لرئاسة الوزراء ضد بنيامين نتنياهو.

وأشار إلى أن الليكود كان بيته السياسي لكن الحزب غير وجهه بشكل كبير ومتسارع، وأصبح أداة لصالح زعيمه، مشيرًا إلى أنه يشعر بالنضج الكافي ويثق بقدرته على قيادة إسرائيل في المستقبل.

ودعا ساعر إلى إسقاط وتغيير نظام حكم نتنياهو، مشيرًا إلى أنه لم يعد يستطيع دعم الحكومة التي يقودها نتنياهو، وأنه لا يستطيع الاستمرار في الحزب الذي يقوده.

وأشار إلى أنه سيقدم غدًا استقالته الرسمية إلى الكنيست.

ومن بين المرشحين للانضمام إلى حزب ساعر الجديد، عضو الكنيست من الليكود يفعات شاشا بيتون رئيسة لجنة كورونا في الكنيست والتي دخلت في الكثير من الجدال مع نتنياهو خلال الأزمة، وتحت قراراته.