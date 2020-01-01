اللواء صلاح يوضح تفاصيل الإغلاق يومي الجمعة والسبت والحالات المستثنية منه

غزة /سما/

أعلن مدير عام الشرطة بغزة اللواء محمود صلاح، أن الإغلاق الشامل سيبدأ من مساء يوم الخميس الساعة السادسة والنصف مساء وحتى صباح يوم الأحد الساعة السابعة صباحاً.

وبين في تصريح له مساء اليوم، أن الاستثناء بالتحرك فقط سيكون للطواقم الصحية والأمنية والبلديات والكهرباء وسلطة المياه وعمال النظافة التابعين للوكالة ودوام الصيدليات فقط.

وأوضح أن لوزارة الداخلية خطط جاهزة للإغلاق الكامل لكن ما سينفذ حتى نهاية العام هو الإغلاق يومي الجمعة والسبت فقط.

وأشار أنه جرى توفير بديل لأصحاب البسطات في مدينة غزة، ولن يسمح لأصحاب المحلات التجارية وضع بسطات أمام محالهم، وتنظيم الأسواق يكون بعد توفير بدائل واقعية لأصحاب البسطات.

ونوه أنه على المواطنين التزود بحاجاتهم يومي الجمعة والسبت، لأننا بحاجة ملحة لتقليل عدد من يسمح لهم بكسر حظر التجوال.

ولفت أنه في حال وجود حالات مضطرة للخروج لتلقي العلاج بالمستشفيات سيتم التعامل معها من خلال المعطيات الميدانية وسنقوم بتسهيل الأمر.