الرئيس عباس يتلقى برقية شكر جوابية من نظيره اللبناني

رام الله /سما/

تلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، برقية شكر جوابية من رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، ردا على تهنئة الرئيس بعيد الاستقلال اللبناني.

وجاء في برقية الرئيس عون: "تلقيت بامتنان وتقدير تهنئة سيادتكم بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين للاستقلال، وإني اذ اشكر عاطفتكم النبيلة تجاه لبنان وشعبه وما عبرتم عنه من مشاعر وتمنيات خالصة تعكس العلاقات الطيبة التي تجمعنا والتي نعمل سويا لتعزيزها".

وتمنى الرئيس اللبناني، في برقيته، لسيادة الرئيس محمود عباس، الصحة والعافية، وللقيادة والشعب الفلسطيني التقدم والازدهار.