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"فتح" في جنين تحتفي بالإفراج عن الأسير مجدي أبو الوفا بعد 18 عاما ونصف في الأسر

الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 08:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
"فتح" في جنين تحتفي بالإفراج عن الأسير مجدي أبو الوفا بعد 18 عاما ونصف في الأسر



رام الله /سما/

 احتفت حركة "فتح" منطقة الشهيد أبو عمار في جنين، مساء اليوم الثلاثاء، بالإفراج عن الأسير مجدي سعود سليم أبو الوفا من مدينة جنين بعد  قضاء 18عاما ونصف في سجون الاحتلال.

 وقال المحرر أبو الوفا، إن رسالة أسرى "فتح" في سجون الاحتلال هي مبايعتهم والتفافهم حول الرئيس محمود عباس الثابت على الثوابت والواقف بوجه كافة المؤامرات التي تستهدف مشروعنا الوطني.

وناشد ببذل المزيد من الحراك الشعبي تضامنا واسنادا مع الأسرى الذين يعيشون ظروفا قاسية وقاهرة جراء سياسة عنجهية الاحتلال وخاصة الأسرى المرضى في سجن الرملة.

وأعلنت حركة فتح عن تنظيم مهرجانا جماهيريا في حي خلة الصوحة وفي مخيم جنين الليلة.  

وأفرجت سلطات الاحتلال عن الأسير أبو الوفا على حاجز الجلمة شمال شرق جنين من سجن "جلبوع".

#حركة فتح #افراج عن اسير

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