"التعليم العالي" تتسلم الأعمال التطويرية لبرنامج "الدراسات الثنائية" في جامعة القدس

رام الله /سما/

تسلمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال الإدارة العامة للتعليم التقني، اليوم الثلاثاء، الأعمال الإنشائية التطويرية الكهربائية والميكانيكية في مبنى جامعة القدس، ضمن مشروع تحديث قطاع التعليم المهني والتقني، الممول من الحكومة الالمانية، وينفذه بنك التنمية الألماني (KFW).

ويأتي تنفيذ هذه الأعمال في إطار دعم توجهات الوزارة لاعتماد برامج "الدراسات الثنائية" في فلسطين، والتي تجمع ما بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي في مؤسسات سوق العمل.

ويجري تطبيق برامج "الدراسات الثنائية" في فلسطين على غرار التجربة الألمانية، التي تعتمد على تحقيق التكامل في الدراسة، من خلال ربط الطالب في بيئة العمل منذ اليوم الأول من التحاقه بالبرنامج الدراسي، بهدف المساهمة في رفع المستوى المهني لدى الشباب الفلسطيني، وتوفير فرص عمل جيدة للطلبة بعد تخرجهم، لجسر الفجوة بين مخرجات التعليم الأكاديمي واحتياجات سوق العمل ومتطلباته.

وكان برنامج "الدراسات الثنائية" أطلق في جامعة القدس عام 2015، بدعم من وزارة "التعليم العالي" وبالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ"، حيث وفر للطالب فرصة التعلم والتطبيق العملي في إحدى الشركات الفلسطينية المتخصصة الشريكة في نفس البرنامج الدراسي، مناصفة على مدار سنوات الدراسة.