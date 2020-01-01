السعداوي: المؤتمر الدولي الريادي الثاني سيشهد مشاركة مؤسسات ريادية عالمية

رام الله /سما/

قال وزير الريادة والتمكين أسامة السعداوي إن المؤتمر الدولي الثاني للريادة والتكنولوجيا في فلسطين سيشهد مشاركة بارزة لرياديين عالميين وشركات ريادية عالمية.

وأضاف السعداوي خلال لقاء صحفي عقد بمقر الوزارة في مدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، أن المؤتمر سينطلق يوم الاثنين المقبل عبر تقنية "زوم"، تحت رعاية رئيس الوزراء محمد اشتية.

وتابع أن مؤتمرات الريادة تمكننا من وضع اسم فلسطين على خارطة الريادة العالمية ولفت الأنظار إليها، خاصة وأن هناك نجاحات تحققت على الصعيدين المحلي والدولي.

وقال إن هذا العام سيشهد مشاركة ممثلين عن المؤسسات الدولية والاستثمارية وشركات كبرى في مجالات التكنولوجيا والريادة، إلى جانب مشاركة محلية واسعة.

وأوضح أن اهتمام الحكومة بالمؤتمر سيساهم في نقل صورة البيئة الريادية في فلسطين إلى العالم، ويساعد في تعزيز فرص التشبيك بين الرياديين والشركات العالمية والمستثمرين، ما يعزز فرص خلق شركات ناشئة لتوظيف الشباب العاطلين عن العمل، وخلق حالة إبداع وحل العديد من القضايا وتخطي الحواجز، إلى جانب التشبيك مع رياديين فلسطينيين في المهجر.

وقال إن الحكومة مستمرة في دعم الرياديين وتطوير البيئة الريادية لنخلق فرصاً أكثر للشباب والخريجين والمبدعين، وحتى نواكب التوجهات العالمية في عالم الريادة فلا نكون متأخرين، خاصة وأن لدينا رياديين ومبدعين نجحوا في العمل مع مؤسسات دولية معروفة وهذا دليل أننا نمتلك عقولا مبتكرة.