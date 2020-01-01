  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

السعداوي: المؤتمر الدولي الريادي الثاني سيشهد مشاركة مؤسسات ريادية عالمية

الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 08:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعداوي: المؤتمر الدولي الريادي الثاني سيشهد مشاركة مؤسسات ريادية عالمية



رام الله /سما/

قال وزير الريادة والتمكين أسامة السعداوي إن المؤتمر الدولي الثاني للريادة والتكنولوجيا في فلسطين سيشهد مشاركة بارزة لرياديين عالميين وشركات ريادية عالمية.

وأضاف السعداوي خلال لقاء صحفي عقد بمقر الوزارة في مدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، أن المؤتمر سينطلق يوم الاثنين المقبل عبر تقنية "زوم"، تحت رعاية رئيس الوزراء محمد اشتية.

وتابع أن مؤتمرات الريادة تمكننا من وضع اسم فلسطين على خارطة الريادة العالمية ولفت الأنظار إليها، خاصة وأن هناك نجاحات تحققت على الصعيدين المحلي والدولي.

وقال إن هذا العام سيشهد مشاركة ممثلين عن المؤسسات الدولية والاستثمارية وشركات كبرى في مجالات التكنولوجيا والريادة، إلى جانب مشاركة محلية واسعة.

وأوضح أن اهتمام الحكومة بالمؤتمر سيساهم في نقل صورة البيئة الريادية في فلسطين إلى العالم، ويساعد في تعزيز فرص التشبيك بين الرياديين والشركات العالمية والمستثمرين، ما يعزز فرص خلق شركات ناشئة لتوظيف الشباب العاطلين عن العمل، وخلق حالة إبداع وحل العديد من القضايا وتخطي الحواجز، إلى جانب التشبيك مع رياديين فلسطينيين في المهجر.

وقال إن الحكومة مستمرة في دعم الرياديين وتطوير البيئة الريادية لنخلق فرصاً أكثر للشباب والخريجين والمبدعين، وحتى نواكب التوجهات العالمية في عالم الريادة فلا نكون متأخرين، خاصة وأن لدينا رياديين ومبدعين نجحوا في العمل مع مؤسسات دولية معروفة وهذا دليل أننا نمتلك عقولا مبتكرة.

#الريادة والتمكين #أسامة السعداوي

الأكثر قراءة اليوم

الكويت .. تفاصيل وفاة الشيخ ناصر فهد صباح الناصر الصباح

النتائج النهائية لمباراة التعليم بالتعاقد 2020 نتائج الشفوي .. بوابة التوظيف

شاهد : رفع علم إسرائيل وسط طهران مع عبارة "شكرا للموساد"

انخفاض سعر صرف الدولار

من اصول أفريقية .. الذي احتل بغداد وزيرا للدفاع الأمريكي !

يديعوت : "عمل عسكري ضد إيران يحوم في الأفق" و إسرائيل تقترب إلى هناك بسرعة

الاتحاد الاوروبي يكشف هدف زيارته لقطاع غزة.. "الوضع صعب ومعقد جدًا وسنوفر للفلسطينيين لقاح كورونا"

الأخبار الرئيسية

الداخلية بغزة.. تفاصيل قرار حظر التجوال الكامل يومي الجمعة والسبت (فيديو)

الصحة بغزة توجه رسالة للاتحاد الاوروبي بشأن المنظومة الصحية وحصار غزة

الجيش الاسرائيلي

"حرب الشمال والسيناريوهات المتوقعة".. تقرير أمني اسرائيلي يكشف التحدّي الأكبر أمام اسرائيل!

حال فشل المحادثات.. اتحاد الموظفين يحذر: إضراب شامل سيعم مؤسسات ومرافق "أونروا" بهذا الموعد!

ابو عمار

محلل إسرائيلي: لولا وقف التمويل السعودي لمنظمة التحرير الفلسطينية لما وقّعت اتفاق “أوسلو”