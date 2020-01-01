إيران: اعتقال ضالعين في اغتيال العالم النووي فخري زاده

وكالات

أعلن مساعد رئيس البرلمان الإيراني، اليوم الثلاثاء، تعرف طهران على مصدر الأمر بتنفيذ عملية اغتيال فخري زادة ويؤكد تورط إسرائيل وفق شواهد أولية.

جدد المسؤولون الإيرانيون، اليوم الثلاثاء، توجيه أصابع الاتهام إلى إسرائيل في اغتيال العالم النووي بوزارة الدفاع الإيرانية محسن فخري زادة، ملمحين لحصولها على مساعدة جهات أجنبية.

وقال حسين أمير عبد اللهيان، مساعد رئيس البرلمان الإيراني، في مقابلة مع قناة "العالم" الإيرانية: "ما يمكنني قوله الآن هو أنه تم تحديد من أمروا بتنفيذ هذه الجريمة، ولا شك بأنهم سيتلقون ردا حازما".