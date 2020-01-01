سماء فلسطين بانتظار الاقتران العظيم و"نجمة بيت لحم" يوم 21 ديسمبر

رام الله /سما/

تشهد سماء فلسطين والمنطقة خلال الشهر الجاري، ظاهرة فلكية نادرة، وهي اقتراني كوكبي زحل والمشتري بشكل نادر، وهو ما يطلق عليه " نجمة بيت لحم"، حيث سيعبر المشتري إلى الجنوب من كوكب زحل بمسافة صغيرة جداً ظاهرياً يوم 21 كانون أول/ديسمبر الجاري في ظاهرة هي الأولى من نوعها بهذا الاقتراب الكبير منذ العام 1623م.

وبحسب الجمعية الفلكية الفلسطينية، فإن كوكبي المشتري وزحل مرئيان في سماء فلسطين مع غروب الشمس، ولمدة ساعتين و19 دقيقة في الاتجاه الجنوبي الغربي من السماء، وسيبدو الكوكبين كنجمة مضيئة بشكل لافت في كافة المدن الفلسطينية.

وبشكل نادر ستكون رؤية زحل والمشتري واضحة في مجال رؤية التلسكوب، بالإضافة إلى رؤيتهما بالعين المجردة في مشهد سماوي بديع، وسيكون هذا اقرب اقتراب لكوبين ظاهرياً منذ العام 1623، وهو بذلك يوفر فرصة لمرة واحدة في العمر لرؤية الكوكبين في نفس مجال الرؤية التلسكوبية.

ويسمى هذا الاقتران بالاقتران العظيم أو الكبير نظراً لان اخر مرة شوهد فيها هذا الاقتران كان عام 1980، وكان أخر اقتران عظيم لهما في عام 2000 لكنه كان غير ملحوظ لأن الكوكبين كانا على بعد 3 درجات فقط من الشمس.

وأوضحت الجمعية الفلكية الفلسطينية، ان السبب في ندرة حالات الاقتران الكبيرة هذه إلى الحركة البطيئة للمشتري وزحل عبر السماء، حيث يستغرق الكوكبين 11.86 سنة، و29.5 سنة لاكمال دورتهما حول الشمس، ولهذا يحدث الاقتران الكبير مرة واحدة كل 19.6 سنة في المعدل، ومثل هذا الاقتران لم يحدث منذ397 عام.