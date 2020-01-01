  1. الرئيسية
  2. الصحة

بيونتيك وفايزر تطوران نسخة جديدة من لقاح كورونا لا تحتاج للتخزين في درجة 70 تحت الصفر

الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 08:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
بيونتيك وفايزر تطوران نسخة جديدة من لقاح كورونا لا تحتاج للتخزين في درجة 70 تحت الصفر



وكالات

من المنتظر توفير لقاح كورونا المطور من شركتي بيونتيك الألمانية وفايزر الأميركية مستقبلا بدون الضرورة الحالية لتخزينه في درجة حرارة 70 تحت الصفر.

وخلال مؤتمر صحفي في الاتحاد الدولي للأدوية ومقره في جنيف، قال رئيس فايزر ألبرت بورلا، اليوم الثلاثاء:" نعمل على تطوير نسخة من أجل تجنب درجة الحرارة 70 تحت الصفر".

في الوقت نفسه، قال بورلا إن درجة الحرارة المنخفضة والمطلوبة في الوقت الراهن لا تمثل مشكلة، مشيرا إلى أن المهندسين طوروا صناديق جعلت من الممكن نقل اللقاح دون تبريد من الخارج.

وتابع بورلا أن البيانات الخاصة بما إذا كان اللقاح لا يحمي من مرض كوفيد-19 وحسب بل إنه يمنع العدوى أيضا، سيتم طرحها مطلع العام المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن بريطانيا هي أول دولة في العالم تصدر موافقة طارئة في الثاني من ديسمبر الجاري على استخدام لقاح الشركتين في أنحاء البلاد، وقد انطلقت حملة التطعيم بريطانيا اليوم، وهي أكبر حملة من نوعها في تاريخ المملكة المتحدة.

ويتم تقديم طلبات في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى لاستصدار تصريح باستخدام هذا اللقاح ولقاحات شركات أخرى.

وبحسب تصريحات بورلا، فإن فايزر وبيونتيك تعتزمان إنتاج 50 مليون جرعة من هذا اللقاح في العام الحالي و1.3 مليار جرعة منه في العام المقبل، ومن غير الممكن إنتاج كمية أكبر بسبب النقص في مرافق الإنتاج.

#شركة بيونتيك #شركة فايزر #لقاح كورونا #لقاح فايزر #لقاح بيوتنيك #لقاح فايزر وبيوتنيك #لقاح فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

الكويت .. تفاصيل وفاة الشيخ ناصر فهد صباح الناصر الصباح

النتائج النهائية لمباراة التعليم بالتعاقد 2020 نتائج الشفوي .. بوابة التوظيف

شاهد : رفع علم إسرائيل وسط طهران مع عبارة "شكرا للموساد"

انخفاض سعر صرف الدولار

من اصول أفريقية .. الذي احتل بغداد وزيرا للدفاع الأمريكي !

الاتحاد الاوروبي يكشف هدف زيارته لقطاع غزة.. "الوضع صعب ومعقد جدًا وسنوفر للفلسطينيين لقاح كورونا"

لجنة طوارئ غزة تكشف تفاصيل جديدة بشأن المواطن الذي توفي جراء عودة إصابته بـ"كورونا" مرة اخرى

الأخبار الرئيسية

شاهد: داخلية غزة توضح تفاصيل قرار حظر التجوال الكامل يومي الجمعة والسبت.. وتوجه رسالة للمواطنين

الصحة بغزة توجه رسالة للاتحاد الاوروبي بشأن المنظومة الصحية وحصار غزة

الجيش الاسرائيلي

"حرب الشمال والسيناريوهات المتوقعة".. تقرير أمني اسرائيلي يكشف التحدّي الأكبر أمام اسرائيل!

حال فشل المحادثات.. اتحاد الموظفين يحذر: إضراب شامل سيعم مؤسسات ومرافق "أونروا" بهذا الموعد!

ابو عمار

محلل إسرائيلي: لولا وقف التمويل السعودي لمنظمة التحرير الفلسطينية لما وقّعت اتفاق “أوسلو”