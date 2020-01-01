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اشتية يستقبل فريق "الرؤية العالمية" ويطلع على برامجها

الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 08:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يستقبل فريق "الرؤية العالمية" ويطلع على برامجها



رام الله /سما/

استقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، في مكتبه برام الله اليوم الثلاثاء، فريق مؤسسة الرؤية العالمية برئاسة مديرة مكتبها في فلسطين لورين تايلور.

واطلع اشتية من تايلور، على مشاريع المؤسسة في فلسطين، والتي تتركز على دعم برامج تعليم الأطفال والتدريب المهني وبناء القدرات والتشغيل الذاتي، مع التركيز عن المناطق (ج).

وبحث مع المؤسسة إمكانيات التعاون في برامج الحكومة في التدريب المهني ضمن جامعة التدريب المهني، وفي تطوير أفكار مدرسة الموهوبين التي تعمل الحكومة على تأسيسها.

والرؤية العالمية مؤسسة دولية تُعنى بالمساعدة الإنسانية والتنمية وتعتمد على التبرعات، وتنشط في 90 دولة حول العالم.

#رئيس الوزراء #محمد اشتيه #مؤسسة الرؤية العالمية

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