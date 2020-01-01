دان شابيرو: بايدن أجرى حوارا مع الحكومة الإسرائيلية بشأن العودة إلى المفاوضات مع الجانب الفلسطيني

القدس المحتلة/سما/

كشف السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل، دان شابيرو، عن مفاجأة بشأن الملفات الملحة المطروحة على أجندة الرئيس الأمريكي المقبل، جو بايدن.

نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي "غالي تساهال"، مساء اليوم الثلاثاء، عن شابيرو أن الرئيس بايدن، قد أجرى حوارا مع الحكومة الإسرائيلية بشأن العودة إلى المفاوضات مع الجانب الفلسطيني.



وقال شابيرو:

إن القضية الإسرائيلية ـ الفلسطينية لن تكون على رأس أولويات الإدارة الأمريكية الجديدة في الوقت الحالي. فيما أجرى بايدن حوارا مع الحكومة الإسرائيلية حول العودة إلى المفاوضات.

وأكد دان شابيرو السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل أن الملف الإيراني سيكون على رأس أولويات إدارة بايدن في الفترة الأولى من ولايته، التي ستبدأ في العشرين من يناير/كانون الثاني المقبل.