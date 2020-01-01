اعلام اسرائيلي: جدعون ساعر يعتزم الانشقاق عن الليكود وتأسيس حزب جديد

القدس المحتلة /سما/

يعتزم عضو الكنيست والوزير السابق، غدعون ساعر، إعلان انشقاقه عن حزب الليكود الحاكم، وتأسيس حزب جديد يخوض بواسطته الانتخابات الإسرائيلية المقبلة؛ وذلك في مؤتمر صحافي يعقده في وقت لاحق، مساء اليوم، الثلاثاء.

وأشارت التقارير إلى محاولات يجريها غريم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الأبرز في حزب الليكود، لتجنيد أعضاء كنيست حاليين وسابقين بالإضافة إلى مرشحين محتملين من خارج الخارجة السياسة.

وأشار الصحافي في صحيفة "هآرتس"، حاييم ليفنسون، إلى أن أبرز المرشحين للإنضمام إلى حزب ساعر الجديد هم عضو الكنيست ورئيس لجنة كورونا البرلمانية، يفعاش ساسا بيطون (الليكود)، وعضوا الكنيست تسفي هاوز يوعاز هندل (ديرخ إيرتس)، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، غادي آيزنكوت.