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الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتتلف جسم مشبوه في جنين

الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 06:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتتلف جسم مشبوه في جنين



جنين /سما/

قبضت الشرطة اليوم الثلاثاء، على 18 مطلوباً للعدالة صادر بحقهم 48 مذكرة قضائية خلال 24 ساعة الماضية في جنين،وتنفيذ 48 مذكرة قضائية صادرة بحقهم.

وأكدت الشرطة أنه تم التحفظ على المقبوض عليهم تنفيذاً للمذكرات الصادرة بحقهم أصولاً.

من جهة اخرى ، أتلفت الشرطة جسماً مشبوهاً تم العثور عليه في بلدة الفندقومية جنوب مدينة جنين.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وبناءً على بلاغٍ وصل إلى الشرطة حول العثورعلى جسمٍ مشبوهٍ في بلدة الفندقومية أثناء عمل حفريات بغرض البناء في البلدة ، تحركت وحدة هندسة المتفجرات تساندها قوة من الشرطة القضائية في شرطة المحافظة إلى المكان، وبالكشف عليه تبين أنها قنبلة يدوية قديمة تشكل خطراً على حياة المواطنين كونها وسط تجمع سكاني حيث تم نقله إلى مكان آمن وإتلافه بعد اتخاذ إجراءات الأمان اللآزمة .

#الشرطة الفلسطينية #القبض على مطلوبين #جسم مشبوه

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