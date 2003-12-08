ستة اسرى يدخلون اعواماً جديدة

رام الله /سما/

دخل ستة أسرى اعواماً جديدة خلف القضبان وهم :

الأسير محمد عادل حسن داوود (59 عامًا)، من سكان محافظة قلقيلية، دخل عامه 34 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 08/12/1987م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

الأسير صابر عمر حسن أبو سريس (53 عامًا)، من سكان محافظة نابلس،دخل عامه الثامن عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 08/12/2003م، وهو محكوم بالسجن 25 عامًا.

الأسير سليمان جمعة محمد أبو رويس (37 عامًا)، من سكان محافظة نابلس،دخل عامه الثامن عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 08/12/2003م، وهو محكوم بالسجن 25 عامًا.

الأسير نديم محمد فوزي عواد (45 عامًا)، من سكان محافظة نابلس،دخل عامه السادس عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 08/12/2005م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

الأسير صلاح محمد حسين صالح بخاري (46 عامًا)، من سكان محافظة نابلس، دخل عامه الثاني عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 08/12/2009م، وهو محكوم بالسجن 37 عامًا.

كما دخل الأسير باسم إبراهيم النعسان (22 عامًا)، من سكان محافظة رام الله، عامه السادس على التوالى في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 08/12/2015م، وهو محكوم بالسجن 12 عامًا.