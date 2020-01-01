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الازمة تتصاعد.. ورئيس الكنيست: لن أسمح بتحديد موعد الانتخابات بشكل آحادي

الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 06:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
الازمة تتصاعد.. ورئيس الكنيست: لن أسمح بتحديد موعد الانتخابات بشكل آحادي



القدس المحتلة /سما/

 قال ياريف ليفين رئيس الكنيست الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء، أنه لن يسمح بأن يتم تحديد موعد الانتخابات بشكل آحادي الجانب دون التوصل إلى التفاهم بين الكتل المختلفة.

وتوقع ليفين - كما نقلت عنه هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية - أن تفضي المداولات بهذا الخصوص إلى اتفاق واسع النطاق بين المعارضة والائتلاف حول موعد الانتخابات المقبلة كما جرت العادة عليه منذ تشكيل الكنيست.

وكان رئيس لجنة الكنيست ايتان غينزبورغ من حزب أزرق - أبيض والذي يتزعم رئاسة لجنة الكنيست، قد طرح ثلاثة مواعيد محتملة لإجراء الجولة القادمة من الانتخابات لتتم إما في 23 من فبراير/ شباط القادم، أو 2 أو 9 من مارس/ آذار القادم.

وهاجم رئيس الائتلاف الحكومي ميكي زوهار، حزب أزرق - أبيض، والمعارضة بسبب إعلان المواعيد، معتبرًا أن ذلك يدل على أنهم "منتخبون عديمو المسؤولية لا يحق لهم إدارة دفة الحكومة".

وأضاف "إنهم يعرفون إن اجراء الانتخابات في مايو/ أيار، يقل خطورة عن اجراء الانتخابات قبل ذلك، ولكنهم يصرون على تسبيقها على أمل المساس بالليكود وبرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو". على حد قوله .

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