لأول مرة منذ 14 عاما.. إسرائيل: تصدير بضائع مصنّعة في غزة إلى الضفة الغربية

القدس المحتلة /سما/

أعلنت إسرائيل، الثلاثاء، عن إطلاق مشروع "تجريبي" لتصدير المواد الغذائية المصنّعة من قطاع غزة إلى الضفة الغربية.

وذكرت مصادر عبرية، أن المشروع الذي تقوده، مديرية التنسيق والارتباط غزة التابعة لوحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية، انطلق في أواخر شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، وبموجبه يتم تسويق المواد الغذائية المصنّعة من القطاع إلى مناطق الضفة الغربية عن طريق معبر كرم ابو سالم.

وأوضحت القناة السابعة أنه في إطار هذا المشروع، فقد تم في أواخر شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي ولأول مرة منذ 14 عاما، تصدير 10 أطنان من المواد الغذائية المصنّعة بواسطة شاحنتين اتجهتا من قطاع غزة عن طريق معبري طولكرم ومعبر ترقوميا.

وتم اليوم الثلاثاء نقل حوالي 8 أطنان من المواد الغذائية المصنّعة عن طريق معبر كرم أبو سالم باتجاه معبر ترقوميا جنوب الضفة الغربية.

وذكرت القناة العبرية أن هذا المشروع "التجريبي" ينضم إلى مشاريع واسعة النطاق التي تم إنجازها خلال الأشهر القليلة الماضية، ومن بينها: الطحينة، والزعتر، والقهوة، والبهارات وغيرها.

وأضافت أن مجال المواد الغذائية المصنّعة يشغل مئات العمال في الوقت الحالي حيت يمكن لهذا الرقم أن يضاعف نفسه مع نجاح هذا المشروع "التجريبي" مما سيؤدي إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية لآلاف العائلات في قطاع غزة بشكل ملموس.

ونقلت القناة السابعة عن مسؤول مديرية التنسيق والارتباط غزة، إياد سرحان قوله إن: "تصدير المواد الغذائية المصنّعة من القطاع إلى مناطق الضفة الذي يجري لأول مرة منذ 14 عاما ينضم إلى النشاط المتشعب الذي تقوده مديرية التنسيق والارتباط غزة من أجل الترويج لتصدير البضائع المختلفة من القطاع، لإفساح المجال أمام تعزيز الاستقلالية الاقتصادية لقطاع غزة وتحسين الأوضاع المدنية".