وفد إسرائيلي يزور البحرين لاختيار موقع السفارة

القدس المحتلة /سما/

زار وفد من وزارة الخارجية الإسرائيلية العاصمة البحرينية، لاختيار موقع إقامة سفارة تل أبيب في المنامة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الثلاثاء، إن ممثلين عن الخارجية الإسرائيلية تفقدوا خلال الأسبوع الجاري عدة عقارات بالمنامة لاختيار أنسبها من أجل إقامة السفارة.

وتعتزم إسرائيل قبل نهاية العام الجاري، افتتاح ثلاث ممثليات دبلوماسية مؤقتة في كل من البحرين والإمارات، تشمل سفارة بالمنامة، وأخرى في أبوظبي، وقنصلية عامة في دبي، بحسب المصدر ذاته.

وتخطط تل أبيب، بحسب الصحيفة، لأن تكون سفارتها لدى أبوظبي، إحدى أكبر السفارات الإسرائيلية بالعالم، والتي ستضم أيضا إلى جانب الخارجية مكاتب وزارات أخرى.

وافتتاح تل أبيب سفارة في المنامة، سينهي 25 عاما من العلاقات السرية بين إسرائيل والبحرين، عملت الأولى خلالها في المنامة عبر ممثلية سرية تحت غطاء شركة دولية للاستشارات التجارية، بحسب ما نشره موقع "واللا" العبري، الأربعاء الماضي.

وفي اليوم ذاته، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، في مؤتمر صحفي مشترك بالقدس الغربية، مع وزير الصناعة والسياحة البحريني زايد الزياني، أنه ينوي زيارة المنامة قريبا، لافتتاح سفارة تل أبيب هناك.

والشهر الماضي، وصل وزير خارجية البحرين، عبد اللطيف الزياني إلى إسرائيل، برفقة وفد أمريكي، في أول زيارة منذ توقيع إعلان تطبيع العلاقات بين الجانبين.

وقال الزياني، خلال مؤتمر صحفي عقده آنذاك، مع أشكنازي، في مقر وزارة الخارجية الإسرائيلية بالقدس الغربية، إن بلاده وافقت على طلب فتح سفارة إسرائيلية في المنامة، وتقدّمت بطلب لفتح سفارة في إسرائيل، دون تحديد موعد.

وقبل أسابيع، وقعت البحرين إلى جانب الإمارات اتفاق تطبيع كامل للعلاقات مع إسرائيل.