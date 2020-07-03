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تعليقات ساخرة على صورة دونالد ترامب في جبل رشمور

الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 06:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعليقات ساخرة على صورة دونالد ترامب في جبل رشمور



سما

نشرت إيفانكا ترامب تغريدة عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر"، أمس، قالت فيها: "صورة مذهلة لدونالد ترامب الحقيقي، أثناء زيارته لجبل رشمور في 3 يوليو/ تموز 2020". لتنهال عليها بعدها، العديد من التعليقات الساخرة على هذه الصورة من قبل متابعي مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وأتبعت إيفانكا التغريدة بصورة يظهر فيها وجه والدها وهو يبتسم بجانب التماثيل المنحوتة لرؤساء أمريكا الأربعة السابقين،(جورج واشنطن، توماس جيفرسون، ثيودور روزفلت وأبراهام لينكولن).


أحدهم علق وقال: "أعيد انتخاب جميع الرؤساء الموجودين في هذه الصورة باستثناء واحد".

وآخر قال: أي مما يلي لا يتوافق مع الآخرين؟.

وتبعه تعليق آخر: "أميرة أبيها الصغيرة تبذل قصارى جهدها لدعم غرور الأب".

وعلق آخر: "هذا نصب تذكاري للرؤساء الحقيقيين، وليس للممثلين السيئين الذين تم اتهامهم بابتزاز الحلفاء وخطته الفاشلة في سرقة إعادة انتخابه"
 فيما عبر آخرون ممن يؤيدون ترامب بتعليقات أبدوا فيها إعجابهم الشديد به وبسياسته، وجاء في أحد التعليقات: "إيفانكا، إذا كان هناك رئيس يستحق أن يكون على جبل رشمور، فهو والدك، إنه أفضل رئيس رأيته في حياتي".


يشار إلى أن جبل رشمور الذي يقع في ولاية داكوتا الجنوبية في أمريكا، وهو نصب تذكاري لأهم رؤساء أمريكا، ويعتبر بمثابة رمز للروح الوطنية بالنسبة للمواطنين الأمريكيين، وبشكل تقليدي تبدأ الاحتفالات بمناسبة عيد استقلال الولايات المتحدة الأمريكية، بعملية إطلاق الألعاب النارية عند هذا الجبل في 4 يوليو/ تموز.

#دونالد ترامب #جبل راشمور #تعليقات ساخرة #جورج واشنطن #توماس جيفرسون #ثيوردور روزفلت #ابراهام لنكولن #ايفانكا ترامب

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