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العالول: المرحلة التي تدخلها المنطقة تجعل الحذر ضرورة لا بد منها

الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 05:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
العالول: المرحلة التي تدخلها المنطقة تجعل الحذر ضرورة لا بد منها



رام الله /سما/

بحث محمود العالول، نائب رئيس حركة فتح في مكتبه مساء اليوم، مع القنصل البريطاني فيليب هول، آخر المستجدات والتطورات على الصعيد السياسي.

واطلع العالول فيليب على آخر مستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، مؤكداً على موقف القيادة الفلسطينية برفض الإملاءات والمسارات التي تحاول من خلالها دولة الاحتلال التهرب والتنصل من استحقاق التسوية العادلة التي تفضي الى قيام الدولة الفلسطينية على كامل الأراضي المحتلة العام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، وفق ما حددته وصاغته قرارات الشرعية الدولية.

واعتبر أن المرحلة التي تدخلها المنطقة بما فيها من تطورات على الصعيد الدولي، تجعل الحذر ضرورة لا بد منها.

كما وضع العالول القنصل البريطاني بصورة التصعيد الخطير الذي تمارسه دولة الإحتلال ومستوطنيها من عمليات قتل واستيطان وغيرها.

وفي سياق متصل استمع العالول للضيف فيليب الذي استعرض موقف بلاده فيما يتعلق بالتطورات الأخيرة على الصعيد الدولي والقضية الفلسطينية منه.

 

#حركة فتح #محمود العالول #القنصل البريطاني

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