  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

فيديو نادر لعادل امام يكشف فيه كيف يتعامل مع حب المعجبات

الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 05:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو نادر لعادل امام يكشف فيه كيف يتعامل مع حب المعجبات



وكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو قديم للفنان المصري الكبير عادل إمام، يكشف فيه كيف يتعامل مع حب المعجبات.

فخلال لقائه مع الإعلامية هالة سرحان في برنامج "هالة شو"، رد عادل إمام على سؤال، عن طريقة معاملته مع حب المعجبات له، قائلا: "هنا بقى في شرف المهنة، هي ممكن تكون معجبة بعادل إمام الممثل".

وأضاف قائلا: "خطر جدا إنك تستغلي عادل إمام الفنان علشان تعملي قصة حب أو علاقة مع حد، إنما عادل إمام الحقيقي ده بتاعي أنا هي متعرفوش فمن غير العدل إنك تعملي ده، ببقى مبسوط طبعا مقدرش أقول ما ببقاش مبسوط إنما في حدود".

واختتم عادل إمام حديثه قائلا: "تعرضت لموقف لطيف، جاءت أختين سوريتين وسلو عليا وقبلوني على وجهي، وكنت سعيدا جدا بذلك الحب الذي شعرت بأنه حبهم لفنان، الواحد بيبقى سعيد بالحب ده والحقيقة أنا شبعان منه كل يوم في المسرح، بيبان حب الناس".


يذكر أن آخر أعمال عادل إمام هو "مسلسل فلانتينو" خلال شهر رمضان، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامي إمام، من بطولة دلال عبد العزيز، سمير صبري، داليا البحيري، حمدي المرغني، طارق الأبياري، محمد كيلاني وهدى المفتي.

 
#مواقع التواصل الاجتماعي #عادل امام

الأكثر قراءة اليوم

داخلية غزة توضح تفاصيل جديدة بشأن الإغلاق الكامل يومي الجمعة والسبت..

وزارة المالية تتسلم 99 مليون شيكل إضافية من أموال المقاصة

شاهد : رفع علم إسرائيل وسط طهران مع عبارة "شكرا للموساد"

انخفاض سعر صرف الدولار

النتائج النهائية لمباراة التعليم بالتعاقد 2020 نتائج الشفوي .. بوابة التوظيف

الكويت .. تفاصيل وفاة الشيخ ناصر فهد صباح الناصر الصباح

من اصول أفريقية .. الذي احتل بغداد وزيرا للدفاع الأمريكي !

الأخبار الرئيسية

اتحاد الموظفين يحذر: إضراب شامل سيعم مؤسسات ومرافق "أونروا" بهذا الموعد!

ابو عمار

محلل إسرائيلي: لولا وقف التمويل السعودي لمنظمة التحرير الفلسطينية لما وقّعت اتفاق “أوسلو”

توضيحية

لجنة طوارئ غزة تكشف تفاصيل جديدة بشأن المواطن الذي توفي جراء عودة إصابته بـ"كورونا" مرة اخرى

860x484

الاتحاد الاوروبي يكشف هدف زيارته لقطاع غزة.. "الوضع صعب ومعقد جدًا وسنوفر للفلسطينيين لقاح كورونا"

الحكومة توضح أسباب إغلاق بعض المحافظات واستثناء محافظات أخرى