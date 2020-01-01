شركة "أرامكو" تطلق مشروعا مشتركا مع ""بيكر هيوز"

وكالات

أعلنت شركة النفط السعودية العملاقة "أرامكو" عن مشروع مشترك مع شركة خدمات الطاقة "بيكر هيوز" الأمريكية، مناصفة بينهما لتطوير العديد من المنتجات غير المعدنية من أجل استخدامات متعددة في قطاع الطاقة.

وذكرت الشركتان في بيان أن المشروع الجديد لن يخلق فرص عمل فحسب، بل يساعد أيضا في تعزيز النمو في قطاع ناشئ بما يتفق مع برنامج رؤية 2030 في المملكة، الرامي لتنويع موارد الاقتصاد بعيدا عن النفط، وفق وكالة "رويترز".

ولم يكشف البيان عن حجم استثمار الشركتين.



وأعلنت "أرامكو"، في وقت سابق، توقيع مذكرات تفاهم مع شركات هولندية وصينية تمهيدا لإطلاق قطاعات نمو مبتكرة.

تشمل القطاعات، بحسب ما جاء في الموقع الرسمي لـ"أرامكو"، تصنيع صفائح الفولاذ، والطباعة الثلاثية الأبعاد، وتصنيع المعدات الرقمية، وأنظمة إدارة الطاقة والتحكم فيها، وتصنيع الوسائط الكيميائية وإعادة تدويرها، وأيضا تصنيع الرقاقات الإلكترونية المتطورة والمجسّات الذكية.

يذكر أن السلطات السعودية باشرت في بناء مصنع جديد في مدينة الملك سلمان للطاقة، وتهدف لأن تصبح المملكة مركزا للطاقة والصناعة والتكنولوجيا.