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بيرلو يكشف سبب تراجع مستوى ميسي مع برشلونة

الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 05:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
بيرلو يكشف سبب تراجع مستوى ميسي مع برشلونة



وكالات

يلتقي يوفنتوس مع برشلونة، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "كامب نو" في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وسيشهد اللقاء مواجهة بين الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس.

ويخوض الأرجنتيني اللقاء بعيدا عن تركيزه مع فريق برشلونة في هذه المرحلة الأولى من موسم 2020/ 21، في الوقت الذي أرجع فيه الإيطالي أندريا بيرلو، مدرب يوفنتوس تراجع مستوى الأرجنتيني إلى الدراما التي حصلت مع ميسي في الصيف عندما قرر مغادرة الفريق.

وتحدث بيرلو، للصحافة قبل اللقاء قائلا "ميسي في لحظة خاصة من حياته، وليس في مسيرته، لأنه واجه مشكلة هذا الصيف، يتعلق الأمر بما إذا كان سيبقى في برشلونة أم لا".

مضيفا "لكن أثناء المباريات أظهر دائمًا قيمته. أكثر من مشكلة كرة قدم، ربما يعاني من مشكلة نفسية، لكنني لا أريد الخوض في الأمر، لأنه لا علاقة لنا به."

وتابع "ميسي ظاهرة وقد أظهر ذلك بالفعل."
وحول مستوى برشلونة في الآونة الأخيرة قال بيرلو "برشلونة لديه تقلبات، لكنهم لعبوا مباريات جيدة للغاية ولديهم مدرب يضع الأفكار موضع التنفيذ، إنهم ليسوا في أزمة".

هذا وسيواجه ميسي كريستيانو رونالدو لأول مرة منذ رحيل الأخير عن ريال مدريد في 2018.

ويدخل البرسا المباراة ويكفيه التعادل أو الفوز أو حتى الخسارة بهدف نظيف، لكي يتأهل لثمن نهائي البطولة كمتصدر لمجموعته، فيما يجب على يوفنتوس الفوز ولا غير بأكثر من 2-0، ليتساوى في عدد النقاط مع البلاوجرانا وينقض على المركز الأول بفارق المواجهات المباشرة، بحسب ما نقل موقع "آس" الإسباني

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