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نتنياهو يعلق على شراء مواطن إماراتي ناد إسرائيلي..الأوضاع تتغير بسرعة

الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 05:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يعلق على شراء مواطن إماراتي ناد إسرائيلي..الأوضاع تتغير بسرعة



القدس المحتلة/سما/

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، على شراء ثري إماراتي من الأسرة الحاكمة نصف ناد إسرائيلي.

وقال نتنياهو في تغريدة بحسابه الرسمي على موقع "تويتر": "مواطن إماراتي اشترى فريق "بيتار أورشليم" وهو من أشهر نوادي كرة القدم الإسرائيلية".

واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي أن هذا "يظهر السرعة الكبيرة التي تتغير فيها الأوضاع".


ومساء أمس الإثنين، وقع الشيخ حمد بن خليفة آل نهيان، مع موشيه حوجيج مالك نادي "بيتار القدس" على عقد شراء 50% من أسهم النادي، على أن يضخ  300 مليون شيكل (حوالي 91.7 مليون دولار) في النادي، خلال السنوات العشر المقبلة.

وقال النادي في بيان إن تلك الأموال سوف تدخل خزينته للاستثمار في البنية التحتية وشراء لاعبين جدد، مشيرا إلى أنه سيتم تشكيل مجلس إدارة جديد للمجموعة يضم محمد نجل الشيخ الإماراتي والذي سيمثله في كل ما يتعلق بالنادي.

والأسبوع الماضي، نشر مشجعو فريق "بيتار القدس" الإسرائيلي، على الجدار الخارجي لملعب ناديهم كتابات مسيئة للنبي محمد والعرب ودولة الإمارات، احتجاجا على صفقة بيع أسهم في الفريق لأحد شيوخ الأسرة الحاكمة الإماراتية.

وتضمنت الكتابات عبارات بالإنجليزية من قبيل "لن تستطيعوا شراءنا"، وأخرى بالعبرية بينها "الموت للعرب"، وعبارات مسيئة للإمارات والنبي محمد.

يشار إلى أن مشجعي فريق "بيتار القدس" الذين يطلق عليهم "لافاميليا"، معروفون بتعصبهم وعنصريتهم تجاه العرب والمسلمين.

والعام الماضي طالب مشجعو الفريق الإسرائيلي لكرة القدم إدارة الأخير بالعدول عن ضم اللاعب النيجيري محمد علي، بسبب اسمه، أو تغييره، كشرط لقبول انضمامه للفريق.

#بنيامين نتنياهو #نادي اسرائيلي #تويتر #بيتار أور #كرة القدم الاسرائيلية #حمد بن خليفة آل نهيان

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